França vence a Polónia por 3-1 e segue para os quartos de final do Mundial 2022

A França apurou-se este domingo para os quartos de final do Mundial do Qatar, após bater a seleção da Polónia por três bolas a uma.

A equipa orientada por Didier Deschamps terminou o primeiro tempo a vencer por 1-0, com um golo aos 44 minutos por parte do avançado Olivier Giroud, que se consagra assim no melhor marcador francês ao registar 52 na sua conta pessoal.

Na segunda-parte, a França ampliou a vantagem com um golo de Kylian Mbappé aos 74 minutos. Aos 90+1', o avançado do PSG voltou a abanar as redes e sobe assim ao topo da lista de melhores marcadores da competição, com cinco golos em quatro partidas.

Já em cima do apito final, o polaco Robert Lewandowski reduziu o marcador de grande penalidade ditando o resultado final.

Nos quartos de final, os atuais detentores do título defrontam no sábado, pelas 19h00, o vencedor do encontro entre Inglaterra e Senegal.