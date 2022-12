Na ressaca da final do Campeonato do Mundo perdida para a Argentina no desempate por penáltis (4-2), após o 3-3 nos 120 minutos, a imprensa francesa queixa-se da arbitragem. Mais do que o contestado penálti que Messi converteu no 1-0, os gauleses apontam baterias ao 3-2, igualmente da autoria do astro argentino.









