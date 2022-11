A preparação da seleção ganesa já em solo qatari trouxe boas notícias ao selecionador Otto Addo, que pode contar com todos os jogadores. O conjunto africano está na máxima força para o embate frente a Portugal, na quinta-feira, às 16h00.



O Gana chega ao Mundial com os níveis de motivação elevados, depois de vencer nos Emirados Árabes Unidos, na passada quinta-feira, a Suíça por 2-0, com golos de Mohammed Salisu e Antoine Semenyo.









