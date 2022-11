Gana vence Coreia do Sul por 3-2

A seleção do Gana venceu esta segunda-feira por 3-2 a Coreia do Sul, no Mundial 2022, conseguindo a primeira vitória na fase de grupos depois de ter perdido frente a Portugal. O técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento, foi expulso do jogo.

Mohammed Salisu, aos 24 minutos, e Mohammed Kudus, aos 34 e 68, apontaram os tentos dos ganeses, enquanto Cho Gue-sung 'bisou', aos 58 e 61, para os sul-coreanos, que recuperaram de 0-2 para 2-2, mas acabaram sem pontos, após 0-0 com o Uruguai.



A equipa das 'quinas' defronta o Uruguai esta segunda-feira, às 22h00 (19h00 de Lisboa), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a dois de dezembro, pelas 18h00 (15h00). Na classificação do agrupamento, o Gana soma os mesmos três pontos de Portugal.