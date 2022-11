O Qatar admite agora que “entre 400 e 500” trabalhadores migrantes terão morrido durante a construção de infraestruturas para o Mundial (estádios, estradas, metropolitano, etc.). O número foi revelado por Hassan al-Thawadi, secretário-geral do Comité Supremo para Entrega e Legado do Qatar, a Piers Morgan, o jornalista inglês que fez a polémica entrevista a Cristiano Ronaldo.









Ver comentários