Guarda-redes argentino leva boneco com cara de Mbappé para as celebrações do título

O guarda-redes argentino Emiliano Martinez foi visto esta terça-feira a segurar um boneco com a cara do avançado francês Mbappé numa festa em Buenos Aires relativa à vitória da Argentina no mundial do Qatar.Estavam muitos adeptos nas ruas para celebrar o título e o momento acabou por se espalhar rapidamente pelas redes sociais.Mbappé foi um dos jogadores mais marcantes da competição, uma vez que ganhou o título de melhor marcador. Na final contra a Argentina marcou três golos, mas ainda assim não foi possível assegurar a vitória da França.É de notar que esta não é a primeira vez que o guarda-redes argentino tenta provocar o avançado francês. No final do jogo, a 18 de dezembro, Emiliano Martinez provocou-o no balneário com uma canção.