Guarda-redes marroquino trama Espanha e é rei de Marrocos

Espanha está em choque após a sua seleção ter sido eliminada nos oitavos de final do Mundial do Qatar aos pés de Marrocos, no desempate por pontapés da marca de penálti.Bono, guarda-redes marroquino, foi o herói da partida ao defender os remates de Carlos Soler e Busquets, e ver Pablo Sarabia atirar ao poste do lado esquerdo.Marrocos, liderado por Ziyech, criou mais oportunidades de golo mas o jogo foi decidido na linha dos onze metros.