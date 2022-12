“Há um Mundial que Portugal já ganhou: o dos adeptos”: Ronaldo agradece apoio dos portugueses

Mesut Ozil recorreu ao Instagram para demonstrar o seu apoio a Cristiano Ronaldo, jogador com o quem partilhou o balneário no Real Madrid.



"Sinceramente não percebo de onde é que vem esta negatividade constante da imprensa sobre o Cristiano. Os órgãos de comunicação social estão apenas a tentar obter cliques e os comentadores, que já não têm uma carreira, só querem chamar a atenção com o grande nome dele", disse na rede social Instagram.









Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais, esta sexta-feira, a agradecer o apoio dos portugueses após as criticas de que tem sido alvo nas últimas semanas, durante o Mundial do Qatar."Há um Mundial que Portugal já ganhou: o dos adeptos! Incrível o apoio e o carinho que temos sentido de tantos portugueses (e não só!) aqui no Catar, tão longe da nossa pátria. Continuem a apoiar nos bons e nos maus momentos, tudo faremos para retribuir com vitórias!", escreveu na rede social Instagram.Também esta sexta-feira, o internacional alemão