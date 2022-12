Livakovic brilhou nos penáltis, ao defender três dos quatro remates da marca dos 11 metros do Japão (no desempate), e conduziu a Croácia até aos quartos de final do Campeonato do Mundo (1-1 e 3-1 nas penalidades).



Na primeira parte, os japoneses, com o sportinguista Morita a titular, tudo fizeram para sair do encontro com outro resultado.









Ver comentários