Imagem de Messi a 'observar' festejo do golo de Ronaldo dá que falar nas redes sociais

Cristiano Ronaldo não desperdiçou, esta quinta-feira, a grande penalidade assinalada pelo árbitro durante o jogo entre Portugal e o Gana, na estreia da seleção portuguesa no Mundial do Qatar. O craque festejou com o habitual "Siiiim", mas o que está a chamar a atenção das redes sociais é o facto de nas imagens captadas do momento aparecer um poster de Messi atrás de CR7.A imagem do argentino a observar o festejo de Ronaldo tem dado que falar e já foi partilhada por centenas de internautas. O jornalista britânico Piers Morgan, a quem CR7 deu a entrevista polémica n