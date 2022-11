Imagem do choque entre jogadores do Irão está a dar que falar na Internet

O choque entre os dois jogadores da seleção iraniana Alireza Beiranvand e Majid Hosseini está a dar que falar nas redes sociais. O guarda-redes iraniano Alireza Beiranvand teve de ser substituído no jogo com a Inglaterra para o Mundial do Qatar, esta segunda-feira, depois de chocar com o colega de equipa Majid Hosseini e ficar lesionado.

O choque aconteceu aos oito minutos da partida, na sequência de um lance da seleção inglesa à porta da baliza iraniana.

O árbitro da partica concedeu 14 minutos de tempo de compensação porque Beiranvand teve de receber assistência no relvado.

Aos 16 minutos o jogo recomeçou, mas o guarda-redes não conseguiu resistir à dor e acabou por deixar o relvado numa maca.