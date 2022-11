Um incêndio deflagrou, este sábado, num edifício em construção a 3,5 quilómetros do estádio Lusail, no Qatar, onde decorre o Mundial 2022.

Segundo a Associated Press, que cita o Ministério do Interior do Qatar, o incêndio deflagrou pouco depois da meia-noite, hora local, numa ilha que faz parte da cidade de Lusail, que acolhe vários jogos do campeonato do mundo de futebol.

De acordo com as autoridades locais, não há registo de feridos.

O estádio Lusail recebe este sábado o Argentina-México, às 19h00.