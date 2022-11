Inglês Ben White deixa trabalhos da seleção por razões pessoais

O defesa Ben White deixou de integrar o grupo de trabalho de Inglaterra no Mundial2022 do Qatar, alegando motivos pessoais, informou esta quarta-feira a federação inglesa, pedindo respeito pela vida privada do futebolista.

Ben White, colega dos portugueses Cédric Soares e Fábio Vieira no Arsenal, já saiu do centro de treino da seleção inglesa, em Al Wakrah, e vai regressar a casa, especificou a entidade, sem adiantar mais detalhes, mas apelando ao direito à privacidade do atleta de 25 anos.

A federação inglesa acrescentou apenas que não espera o regresso de Ben White à equipa até ao final do Campeonato do Mundo.

Ben White deixa o Mundial2022 sem qualquer minuto disputado, depois de não ter sido opção nos dois primeiros jogos de Inglaterra, do Grupo B, frente ao Irão (6-2) e aos Estados Unidos (0-0), e de não ter integrado o lote de jogadores que defrontou na terça-feira o País de Gales (3-0).

A seleção inglesa, primeira classificada no seu agrupamento, defronta o Senegal, segundo colocado no Grupo A, nos oitavos de final, no domingo.