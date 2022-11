As bombásticas declarações de Cristiano Ronaldo sobre o Manchester United estão na ordem do dia no estágio da seleção com todas as ações do capitão de Portugal a serem escrutinadas, especialmente pela imprensa inglesa.



Esta terça-feira, na Cidade do Futebol, vários jornalistas britânicos marcaram presença na conferência de imprensa de João Mário e depois nos 15 minutos de treino aberto.









