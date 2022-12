O ambiente vai aquecer ainda mais, em Doha, capital do Qatar, com o jogo entre Portugal e Marrocos. Este sábado é histórico para os marroquinos, que podem ver pela primeira vez uma seleção africana alcançar as meias-finais de um Mundial.



A euforia é enorme desde a vitória histórica frente à Espanha nos ‘oitavos’ e os últimos quatro dias têm sido marcados por confrontos entre marroquinos, em Souq Waqif, zona de bares e restaurantes em Doha, que é ponto de encontro obrigatório entre os adeptos das várias seleções.









