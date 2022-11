Uma vitória com muito futebol e com muito mais do que futebol. O Irão derrotou o País de Gales com dois golos nos descontos e Queiroz tornou-se o novo ídolo persa. No final, o selecionador foi até lançado ao ar pelos emocionados jogadores, já antes heróis nesta prova (na exta-feira, cantaram o hino), mas agora também com um triunfo dentro das quatro linhas - apenas o terceiro em seis participações em Mundiais.









