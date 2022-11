Irão vence por 2-0 o País de Gales

O Irão, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, ascendeu esta sexta-feira ao segundo lugar do Grupo B do Mundial de futebol de 2022, ao bater o País de Gales por 2-0, em Al Rayyan, com dois golos nos descontos.

Roozbeh Cheshmi, aos 90+8 minutos, e Ramin Rezaeian, aos 90+11, selaram o terceiro triunfo dos iranianos em Mundiais, depois da expulsão do guarda-redes galês Wayne Hennessey, com o primeiro vermelho da prova, aos 86.

A Inglaterra lidera o agrupamento, com três pontos, os mesmos do Irão, derrotado a abrir pelos ingleses por 6-2, enquanto Estados Unidos e País de Gales contam um, sendo que, a partir das 19:00 (em Lisboa), os ingleses defrontam nos norte-americanos.