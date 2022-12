Japão vence Espanha e atira Alemanha para fora do Qatar

O Japão venceu a Espanha por 2-1, esta quinta-feira, em jogo a contar para a última jornada da fase de grupos do Mundial2022, no Qatar.Os espanhóis abriram o marcador aos 11 minutos com golo de Álvaro Morata. A seleção japonesa deu a volta ao marcador na segunda parte da partida, aos 48 minutos por Ritsu Doan e aos 51 minutos com golo de Ao Tanaka.É a primeira vez que uma seleção vence à Espanha.Apesar da vitória por 4-2 sobre a Costa Rica, a Alemanha não consegue o apuramento para os oitavos de final do campeonato do Mundo.

A 'roja' chegou a estar, momentaneamente, também eliminada, quando a Costa Rica fez ao 2-1, mas acabou salva pelos alemães, vencedores com tentos de Serge Gnabry, aos 10 minutos, Kai Havertz, aos 73 e 85, e Niclas Füllkrug, aos 89.

Pela Costa Rica, que ter-se ia qualificado com a vitória, faturaram Ieltsin Tejeda, aos 58 minutos, e Juan Vargas, aos 70.

Na classificação, o Japão somou seis pontos, contra seis da Espanha e da Alemanha, com os espanhóis a levarem a melhor na diferença de golos (9-3 contra 6-5), e três da Costa Rica. Os germânicos já tinham falhado os 'oitavos' em 2018.

O Japão defronta a Croácia nos oitavos de final, enquanto a Espanha mede forças com Marrocos.