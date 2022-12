Jogadores da seleção inglesa adotam gato que prometeram levar para Inglaterra caso vencessem o Mundial

Kyle Walker e John Stones -,

deixou Al Wakrah duas horas após a partida da seleção inglesa, de volta ao Reino Unido, e vai ser levada, primeiramente, a uma clínica veterinária local.



Só depois de fazer exames ao sangue, receber as vacinas e ficar quatro meses de quarentena, é que seguirá para a nova casa.







Dois dos jogadores da seleção inglesa -adotaram o gato que um deles prometeu trazer para casa, caso a equipa vencesse o Mundial 2022.Apesar do objetivo não ter sido concretizado, depois da derrota frente à França, os dois decidiram adotar o felino, com quem fizeram amizade, no hotel Al Wakrah, no Qatar, avança o jornal britânico Daily Mail.A mascote, a quem foi atribuído o nome Dave,Durante o Mundial 2022, os gatos têm tido um papel de destaque. Numa conferência de imprensa da seleção brasileira, enquanto o jogador Vinícius Júnior respondia às perguntas dos jornalistas, um gato invadiu a conferência . O assessor da Confederação de futebol brasileira acabou por atirar o animal para o chão, o que surpreendeu os presentes e motivou uma onda de críticas nas redes sociais.