Jogadores portugueses aproveitam horas de descanso e vão à praia no Qatar

Alguns dos jogadores da seleção nacional estiveram este sábado na praia, horas depois da derrota por 2-1 frente à Coreia do Sul no Mundial 2022.As fotografias a que ateve acesso mostram Rúben Dias, João Félix, Ricardo Horta, André Silva e Rúben Neves num momento de descanso, no Qatar. Também Diogo Jota, ausente deste Mundial devido a lesão, se juntou aos colegas de seleção. Esta sexta-feira, o jogador do Liverpool esteve no estádio a assistir ao encontro.Esta já não é a primeira vez em que Fernando Santos dá alguma liberdade aos jogadores. Recorde-se que, depois da vitória por 3-2 sobre o Gana, 23 dos 26 convocados juntaram-se para um jantar, na cidade de Doha.