Jogo entre Portugal e Gana é o mais visto até agora do Mundial 2022

Quase quatro milhões de pessoas assistiram ao primeiro jogo da seleção portuguesa no Mundial2022, no Qatar, com o Gana, é o "jogo mais visto" até agora, segundo a Universal McCann (UM).

Na quinta-feira, a seleção portuguesa de futebol bateu o Gana por 3-2, em Doha, no primeiro jogo no Mundial2022.

"A TVI emitiu o jogo de estreia que contou com um total de 3,9 milhões de pessoas a assistir, com uma audiência média de 2,3 milhões e 'share' de 64,5%", refere a UM, agência de meios do grupo Mediabrands.

Até à data, adianta, "este foi o jogo mais visto da fase de grupos, seguido do jogo Brasil - Sérvia e França - Austrália".

De acordo com a Univesal McCann, "a transmissão deste jogo pela TVI foi uma boa aposta para o canal, uma vez que registou um 'share' de 22,2%, um aumento de 6,8 pontos percentuais face à média acumulada do mês de outubro".

No entanto, o primeiro jogo da equipa das 'quinas' "registou menos audiência quando comprado com os jogos de estreia de outros campeonatos como o Euro 2020 e o Mundial de 2018".

O horário de transmissão do jogo "pode estar na origem das menores audiências, uma vez que foi realizado num dia de semana e em horário laboral, o mais cedo que já tínhamos assistido", admite a UM.

Analisando o jogo minuto a minuto, "verificou-se uma tendência de crescimento ao longo de toda a emissão".

A segunda parte do jogo "teve especial atenção por parte dos portugueses onde foram marcados os cinco golos da mesma, sendo que o pico máximo de audiências se deu já perto do apito final", conclui.