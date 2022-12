Kane diz que penálti falhado contra França no Mundial foi como levar um "murro no queixo"

O capitão Harry Kane afirmou este sábado que a grande penalidade falhada frente a França (2-1), nos quartos de final do Mundial2022 de futebol, no jogo que ditou a eliminação de Inglaterra, foi como um "murro doloroso no queixo".

"O primeiro penálti foi excelente e o segundo não bati como queria. Não saiu bem. É como levar um soco. Foi um murro doloroso no queixo. Doeu. Aliás, o jogo todo doeu, já que fomos melhores e merecíamos ter ganho", afirmou Harry Kane após o duelo com os gauleses, em Al Khor, no Qatar.

O avançado converteu com sucesso uma grande penalidade aos 54 minutos, repondo na altura o empate do marcador (1-1), mas, aos 84, quando a Inglaterra já estava novamente em desvantagem (2-1), teve nova oportunidades e acabou por atirar por cima da baliza.

"Criámos as melhores oportunidades, mas todos sabemos que estes grandes jogos são decididos nos detalhes. Mesmo assim, não posso estar mais orgulhoso da nossa equipa. Fizemos um excelente Campeonato do Mundo e tudo se resumiu a um pequeno detalhe da minha responsabilidade", frisou.

Aurélien Tchouaméni, aos 17 minutos, e Olivier Giroud, aos 78, apontaram os tentos da França, atuais campeões mundiais, que vão defrontar nas meias-finais Marrocos, seleção responsável pela eliminação de Portugal.