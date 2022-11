"Limparam primeiro a Alemanha e a seguir o balneário": Seleção do Japão soma elogios nas redes sociais

A prática não é novidade. Nos Mundiais do Brasil, em 2014, e na Rússia, em 2018, os adeptos do Japão já tinham tido a mesma atitude. Os adeptos japoneses mantiveram o hábito de deixar as bancadas limpas. Leia também Japão vence dentro e fora do campo. Adeptos e jogadores voltam a dar o exemplo

A seleção do Japão jogou esta quarta-feira frente à Alemanha no Estádio Internacional Khalifa, no Qatar. Após a vitória por 2-1, a equipa deixou o balneário completamente limpo.As imagens estão a ser divulgadas nas redes sociais e a equipa do Japão soma vários elogios. "Que bela lição", "Limparam primeiro a Alemanha e a seguir o balneário" ou "Voltaram a surpreender fora das quatro linhas" são alguns dos comentários feitos nas redes sociais. Os japoneses deixaram ainda origamis e um cartaz.Já antes, as imagens dos adeptos japoneses a recolheram o lixo no Estádio Internacional Khalifa , após o jogo com a Alemanha ficaram virais nas redes sociais.