Luis Enrique aponta à conquista do Mundial no Qatar

Luis Enrique não tem dúvidas em afirmar que a Espanha está preparada para o Campeonato do Mundo e que tem como objetivo chegar à final. “Espero fazer sete jogos neste Mundial”, disse o selecionador.









Na antevisão do jogo de hoje com a Costa Rica, o técnico mostrou confiança e não teme que a juventude dos jogadores seja um problema: “São jovens e por isso têm muita energia e ilusão. Espero o melhor deles para chegar até ao fim.”

O jogo inaugural é para o treinador sempre importante e “muito emocional”. “Vai ser um momento especial e acredito que o facto de termos estado concentrados tão pouco tempo nos vai beneficiar. Com duas ou três semanas, creio que se acumula demasiada energia. Temos a energia perfeita. Estamos no ponto para arrancar imediatamente”, salientou Luis Enrique, que assumiu não ter certezas no onze a apresentar: “As dúvidas que tenho não são por questões físicas nem táticas. Tenho dúvidas por causa do nível que os jogadores têm mostrado. Os treinos têm sido espetaculares, estamos a treinar num nível de intensidade que nos vai facilitar um bom arranque.”









Sérgio Busquets, na quarta participação em Mundiais, não tem dúvidas em afirmar que a Espanha tem “capacidade para vencer o certame”. “Estou concentrado e venho para desfrutar”, diz.