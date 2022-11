A maioria dos portugueses acredita que a seleção nacional vai chegar pelo menos aos quartos de final no Mundial do Qatar, de acordo com uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã. Curiosamente, segundo a mesma sondagem, os que admitem uma chegada às meias-finais não diferem muito dos que perspetivam uma presença na final (10,6% contra 9,1%).









