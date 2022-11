Marcelo assiste ao jogo de estreia da Seleção na tribuna ao lado do presidente da FIFA

A equipa das quinas estreou-se esta quinta-feira no Mundial de Futebol do Qatar, e venceu a seleção do Gana por 3-2.

"Uma educação de qualidade significa liberdade e inclusão, tolerância, não discriminação nomeadamente em função do género, da etnia, da origem, da orientação sexual e, portanto, o respeito pelos Direitos Humanos", acrescenta a nota.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assistiu ao jogo da seleção nacional, frente ao Gana, que se realizou esta quinta-feira, no estádio 974 em Doha, no Qatar. Na tribuna, juntamente com Marcelo, estiveram nomeadamente o presidente da FIFA, Giann Infantino, e o líder da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.Antes da partida, o Presidente da República participou numa conferência na capital do Qatar, onde "sublinhou que uma educação de qualidade implica o seu alargamento a todos os cidadãos, incluindo do um aumento significativo do acesso ao ensino superior, como aconteceu em Portugal nas últimas décadas, em particular a participação das mulheres, hoje maioritárias no ensino superior, incluindo nos doutoramentos", conforme refere o comunicado esta quinta-feira divulgado no site oficial da Presidência.