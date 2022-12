Marcelo Rebelo de Sousa "um bocadinho" desiludido com derrota portuguesa mas felicita apuramento de Paulo Bento

O Presidente da República confessou esta sexta-feira que ficou "um bocadinho" desapontado com a derrota da seleção portuguesa de futebol, mas felicitou Paulo Bento por ter conseguido apurar a Coreia do Sul para os oitavos de final do Mundial.

"Estou um bocadinho [desapontado], mas a vida é feita de pequenos desapontamentos", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa, no final do último jogo da seleção das quinas na fase de grupos do Campeonato do Mundo do Qatar, que perdeu por duas bolas a uma.

O Presidente da República assistiu ao encontro entre as equipas de Portugal e da Coreia do Sul no Club Internacional de Foot-Ball, em Lisboa, mas apenas chegou a cinco minutos do fim da primeira parte. Na altura o jogo estava empatado e o chefe de Estado esperava 'só mais um' para Portugal se tornar a única seleção deste Mundial com três vitórias na fase de grupos.