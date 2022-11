Marques Mendes quer Marcelo e António Costa fora do Qatar

Luís Marques Mendes disse este domingo em comentário na SIC que gostava que o Presidente da República e o primeiro-ministro não fossem ao Mundial do Qatar, para darem "um sinal claro de condenação" aos atropelos aos Direitos Humanos atribuídos àquele país."Vai começar o Mundial mais polémico de sempre. Primeiro, a polémica que lhe deu origem, a da corrupção; depois, a polémica em torno de um país que não respeita os direitos humanos. Por tudo isto, gostava que PR, PAR e PM não fossem ao Qatar. Para dar um sinal claro de condenação da situação. E não me digam que ir é necessário por causa do apoio á Seleção. Há milhões de Portugueses que não vão ao Qatar e estarão á mesma a torcer pela Seleção", referiu.