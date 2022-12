A seleção marroquina conta com 14 jogadores que nasceram fora do país que agora representam. Este é o valor mais alto de todo o Mundial, à frente da Tunísia e Senegal, ambos com 12. Dentro destes 14, apenas Bono, guarda-redes do Sevilha nascido no Canadá, não passou os primeiros tempos de vida em países europeus. Bélgica (4) Países Baixos (4), França (2), Espanha (2) e Itália (1) são os países do velho continente de onde são originários os restantes 13 jogadores.









Marrocos esteve presente no Mundial de 1998 apenas com dois atletas não nascidos localmente. Hoje, 24 anos depois, o número multiplicou sete vezes. Isto deve-se a um grande trabalho de prospeção entre os filhos de emigrantes por parte da federação marroquina, como foi o caso de Hakimi, seguido por olheiros do conjunto magrebino desde os 11 anos.

Marrocos vai estar presente nos quartos de final pela primeira vez e enfrenta este sábado Portugal, às 15h00.

Marrocos: A seleção mais ‘estrangeira’