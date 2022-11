Marrocos surpreende e bate a Bélgica por 2-0

A seleção marroquina venceu, este domingo, a Bélgica por 2-0 na segunda jornada do Grupo F, no Mundial 2022, em Doha.A vitória com golos de Abdelhamid Sabiri, aos 73 minutos, e Zakaria Aboukhal, aos 90+2, colocou Marrocos na liderança do grupo.Marrocos ascendeu desta forma à liderança do grupo com golos dos suplentes Abdelhamid Sabiri, aos 73 minutos, e Zakaria Aboukhlal, aos 90+2, que continua na corrida para repetir a inédita presença nos oitavos de final de 1986.

A formação africana passou a somar quatro pontos, contra três dos belgas, um da Croácia e nenhum do Canadá, sendo que, ainda hoje, os vice-campeões em título defrontam os canadianos.