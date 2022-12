Após 120 minutos sem golos, os africanos, que, nas cinco anteriores participações tinham como melhor registo a presença nos oitavos de final, em 1986, marcaram três dos seus quatro pontapés, enquanto os espanhóis falharam os três.

Marrocos venceu esta terça-feira a seleção da Espanha e apurou-se para os quartos de final do Mundial do Qatar.