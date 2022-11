A La’eeb, mascote oficial do Campeonato do Mundo, que decorre desde o passado dia 20 de novembro, no Qatar, foi criada na cidade de Vila Nova de Gaia.



A empresa responsável pela criação do amuleto não pode prestar declarações devido ao sigilo contratual a que a FIFA a obriga, mas o Correio da Manhã sabe que a obra é da responsabilidade da Air Designers.









