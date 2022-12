Mbappé ausente da sessão de treino da seleção francesa

O avançado Kylian Mbappé falhou esta terça-feira o treino da seleção francesa de futebol, em Doha, a quatro dias do jogo frente a Inglaterra, para os quartos de final do Mundial2022.

A 'estrela' do Paris Saint-Germain, de 23 anos, melhor marcador do Mundial2022 com cinco golos, fez "trabalho específico de recuperação", de acordo com a federação francesa.

Na segunda-feira, os jogadores da seleção francesa aproveitaram um dia de descanso, tendo retomado esta terça-feira os treinos para o duelo contra a Inglaterra no sábado, em Al-Khor.

A seleção campeã do mundo venceu o Grupo D, com os mesmos seis pontos da Austrália, e assegurou a presença nos 'oitavos' ao bater a Polónia, por 3-1, com dois golos de Mbappé.

A França defronta a Inglaterra, no sábado, em jogo dos quartos de final do Mundial2022, a partir das 22:00 locais (19:00 em Lisboa).