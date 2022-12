Mbappé bate recorde e é o primeiro jogador a marcar nove golos em Mundiais antes dos 24 anos

O avançado Kylian Mbappé marcou dois golos na vitória da França sobre a Polónia, por 3-1, em jogo a contar para os 'oitavos' do Mundial no Qatar, e tornou-se no primeiro jogador a atingir a marca dos nove golos em Campeonatos do Mundo antes dos 24 anos.

O francês do PSG ultrapassa assim um recorde que pertencia a Pelé, que tinha marcado por sete ocasiões antes dos 24 anos.

Depois de ter marcado quatro golos no Mundial de 2018, Mbappé já leva cinco na sua conta pessoal na competição que se realiza no Qatar, sendo atualmente o melhor marcador do torneio.



Mbappé, de 23 anos, ultrapassou Cristiano Ronaldo (8) e igualou Lionel Messi (9), na lista de melhores marcadores em Mundiais, apenas com duas edições disputadas pelo craque francês.