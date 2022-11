A seleção da França vai apresentar-se no Qatar com o estatuto de detentora do título de equipa campeã do Mundo. Mas sem dois pilares importantes que foram fundamentais há quatro anos, em Moscovo, e que estão lesionados: Paul Pogba (Juventus) e N’Golo Kanté (Chelsea).



Apesar destas ausências, a seleção orientada por Didier Deschamps é apontada como forte favorita a estar na final do dia 18 de dezembro.









Ver comentários