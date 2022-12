Messi festeja milésimo jogo com golo e vitória, próxima missão é 'laranja'

Os quartos de final do Mundial2022 de futebol vão ter no seu programa o reencontro entre Argentina e Países Baixos, um 'clássico' confirmado, este sábado, com as justas vitórias sobre Austrália (2-1) e Estados Unidos (3-1), respetivamente.

No Qatar, os dois finalistas de 1978 voltam a enfrentar-se, com os 'albicelestes liderados por Lionel Messi, francamente em boa forma, e a 'laranja' a ter cada vez mais em Depay a sua referência.

Quem ganhar esse jogo poderá estar em 'rota de choque' contra o Brasil, que hoje teve a alegria de saber que a sua 'superestrela', Neymar, está recuperado, o que atenua um pouco as perdas certas de Gabriel Jesus e Alex Telles.

Messi, companheiro de Neymar no ataque do Paris Saint-Germain, é o 'homem do dia', com o seu milésimo jogo, entre seleção e clubes, brindado com vitória sobre os 'socceroos' e novo golo - é já o nono em Mundiais.

Para as contas acertadas, ficam 778 jogos pelo FC Barcelona, 53 pelo PSG e 169 pela seleção, com 789 golos e 345 assistências.

Foi a primeira vez que Messi marcou em jogos a eliminar de fases finais, o que eleva para três os remates certeiros no torneio. Fê-lo aos 35 minutos, com um bom remate rasteiro, a passe do benfiquista Otamendi.

O 2-0, aos 57 minutos, foi de Julián Álvarez e seguiu-se a um gigantesco erro do guarda-redes Mathew Ryan, que perdeu a bola quando tentava passar por um adversário.

O benfiquista Enzo Fernández foi infeliz e fez autogolo aos 77 minutos, com os australianos a nunca baixarem os braços, mas sem mais sucesso.

Para o adversário de hoje, o futebol argentino até chegou, mas poderá ser insuficiente para superar a muito motivada formação neerlandesa.

Memphis Depay é o 'motor' desta seleção 'laranja' e hoje marcou um dos golos, logo aos 10 minutos. O 2-0 foi de outro veterano da equipa, Daley Blind, aos 45+1.

Ambos os golos foram a passe de Denzel Dumfries, decididamente o 'homem do jogo', já que marcou o terceiro dos europeus, aos 81, a garantir à seleção a sétima presença no 'top-8' mundial.

Os Estados Unidos, que serão anfitriões do próximo Mundial (conjuntamente com México e Canadá), marcaram aos 76 por Haji Wright e deixam uma imagem muito positiva, 'prometendo' ser um candidato bastante competitivo, em 2026.

O Mundial2022 prossegue no domingo com mais dois jogos - a França, campeã em título, enfrenta a Polónia e a Inglaterra joga contra o Senegal.