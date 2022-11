Messi iguala dois registos históricos de Maradona

Lionel Messi cumpriu este sábado o 21.º jogo em Mundiais e 'coroou-o' com o oitavo golo, igualando dois registos históricos em campeonatos do mundo de futebol de Diego Armando Maradona, o 'D10S' dos argentinos.

Depois de já ter faturado na estreia, de penálti, num amargo desaire com a Arábia Saudita (1-2), o 'capitão' da 'albiceleste' voltou este sábado a faturar, frente ao México, aos 64 minutos, acrescentando ainda uma assistência, para o benfiquista Enzo Fernández apontar o 2-0 final, aos 87.

Messi tinha igualado os 20 jogos de Javier Mascherano na estreia e, ao atuar este sábado, passou a contar os mesmos 21 encontros de Maradona, que se estreou em 1982, foi campeão em 1986, 'vice' em 1990 e excluído da edição 1994 por culpa do doping.

O atual jogador do Paris Saint-Germain passou a ser o melhor argentino no ranking dos jogos disputados, junto de Maradona, que morreu fez sexta-feira dois anos, e também do alemão Uwe Seeler e do polaco Wladyslaw Zmuda, todos no quarto lugar.

Com 21 jogos, Messi segue apenas atrás dos alemães Lothar Matthäus (25) e Miroslav Klose (24) e do italiano Paolo Maldini (23), sendo que, cumprindo mais cinco -- o máximo possível -, pode acabar o Mundial de 2022 isolado na liderança.

Quanto aos golos, o jogador de 35 anos juntou-se no 24.º lugar histórico a Maradona, e também, entre outros, ao português Cristiano Ronaldo, que chegou aos oito na quinta-feira (3-2 ao Gana), passando também a ser o único com golos em cinco mundiais.

Nesta lista, Messi, que segue também igualado com o seu compatriota Guillermo Stábile, não é, porém, o melhor dos argentinos, já que Gabriel Batistuta conta 10, conseguidos em 1994, 1998 e 2002, seguindo no grupo dos oitavos.

Em termos globais, o seis vezes 'Bola de Ouro' passou a contar 93 golos e 49 assistências pela Argentina, em 167 encontros, sendo que, nos derradeiros seis encontros, marcou em todos, num total de 12 golos, à média de dois por jogo.