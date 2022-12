Agora que conquistou um Mundial, Lionel Messi já pode reclamar o estatuto de Deus do futebol. Aos 35 anos, o craque argentino alcança o único feito (vencer a principal competição de seleções) que lhe faltava para estar ao nível de lendas como Pelé ou Maradona. E passa a ter um argumento decisivo na comparação com Cristiano Ronaldo sobre qual deles é o melhor do Mundo - o craque português venceu o Euro 2016, mas o rival arrebatou a Copa América em 2021.









