Uma defesa de Ochoa numa grande penalidade marcada por Lewandowski permitiu esta terça-feira ao México empatar a zero com a Polónia, na estreia no Mundial.





Após uma primeira parte morna, o jogo melhorou substancialmente na segunda. O México foi sempre a equipa mais perigosa, mas o melhor lance de golo pertenceu aos polacos, depois de Lewandowski ter sido travado em falta na área por Moreno. Nas conversão do castigo máximo, o veterano guarda-redes mexicano (37 anos) travou o remate do goleador. Empate justo.