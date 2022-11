"Não há polémica nenhuma… É impossível falar disso, porque não existe, é uma polémica de comunicação social", disse este domingo Rúben Neves sobre as notícias acerca de Cristiano Ronaldo. O médio do Wolves falou na manhã deste domingo na conferência de imprensa em Doha, no Qatar.Rubén Neves afirmou que as notícias sobre o capitão da seleção nacional não interferem com o balneário e rejeitou a ideia de que Ronaldo esteja em baixo de forma. "Pelo que tenho visto nos treinos, está numa forma espetacular. Não nos preocupa, de todo", disse.