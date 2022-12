Neymar está "destruído" com eliminação do Brasil do Mundial2022

A derrota da seleção brasileira de futebol com a Croácia, nos penáltis, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol, na sexta-feira, foi a mais dolorosa de carreira para Neymar, realçou este sábado o capitão da 'canarinha'.

"Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10 minutos e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muito tempo, infelizmente", escreveu na rede social Instagram o 'astro' do Paris Saint-Germain (PSG).

Ainda assim, Neymar vincou que o Brasil lutou "até ao fim", garantindo estar orgulhoso dos seus companheiros "porque não faltou empenho e nem dedicação" durante a competição que decorre no Qatar.

O pentacampeão Brasil foi eliminado do Campeonato do Mundo pela Croácia, na sexta-feira, por 4-2 no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no primeiro encontro dos quartos de final.

Em Al Rayyan, os golos só apareceram no prolongamento. Neymar adiantou os brasileiros, aos 105+1 minutos, igualando os 77 golos do 'rei' Pelé, mas, com um tento de Bruno Petkovic, aos 117, os croatas forçaram os penáltis, nos quais os europeus marcaram todos e os sul-americanos falharam dois.