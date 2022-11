O jogador de futebol brasileiro Neymar sofreu uma lesão no tornozelo, durante o jogo da seleção do Brasil frente à Sérvia.



O craque brasileiro vai falhar, pelo menos, os dois jogos que faltam da fase de grupos do Mundial 2022.





Neymar recorreu, este sábado, às redes sociais para mostrar o estado do seu tornozelo. O jogador sofreu a lesão na partida inaugural do Grupo G do Mundial do Qatar.