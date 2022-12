Neymar vai participar no jogo desta segunda-feira entre o Brasil e a Coreia do Sul, assegurou este domingo Tite, selecionador brasileiro, sem, no entanto, especificar se vai entrar no onze titular ou durante a partida, com início às 19h00.



“Em relação ao Neymar, ele vai treinar. Treinando, estará, sim, no jogo.









