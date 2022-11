Novo escândalo no Qatar: Migrantes retirados à pressa dos estádios antes de vistorias da FIFA

Um novo relatório elaborado pela 'Equidem Research and Consulting', empresa de consultoria especialista em direitos humanos, avança que os migrantes que trabalharam na construção dos estádios que vão receber o Mundial deste ano, no Qatar, eram retirados às pressas das obras antes das inspeções da FIFA, de modo a que não pudessem queixar-se das condições em que trabalhavam.O relatório, citado pelo 'Daily Mail', avança também que duas pessoas morreram no estádio que vai receber a final, uma delas no ano passado, e que houve atropelos aos direitos humanos nas obras em todos os recintos, incluindo castigos físicos quando os trabalhadores não rendiam o esperado ou se queixavam relativamente às condições. Os migrantes foram também forçados a trabalhar durante o confinamento por causa da covid-19.Responsáveis do Qatar já consideraram que este relatório é "completamente desequilibrado", representando apenas um dos lados da narrativa, mas o documento integra testemunhos de trabalhadores migrantes, que relataram as situações.Um nepalês que trabalhou no Estádio Lusail, que vai receber a final, contou: "A empresa fazia soar um alarme de incêndio propósito. Quando o ouvíamos saíamos todos. Estes simulacros de incêndio aconteciam com regularidade, por isso íamos para locais amplos pré-destinados. Depois, entrávamos em autocarros e levavam-nos dali."E prosseguiu: "Ao início acreditámos que eram alarmes de incêndio. Toda a gente saía. Mas depois de isto acontecer duas ou três vezes, as pessoas deixaram de sair. Os trabalhadores começaram a esconder-se, para terem uma oportunidade de se queixarem ao grupo da FIFA. A empresa começou então a verificar se ainda ficava gente lá dentro. Se alguém fosse apanhado escondido, ou ia para casa ou via o salário ser reduzido."A investigação foi baseada em depoimentos de 60 migrantes que trabalharam nos estádios no Qatar. A 'Equidem Research and Consulting' contactou 982 trabalhadores, mas a maioria declinou falar sobre a sua experiência, com medo de retaliações.Os trabalhadores no Estádio de Lusail contaram ter visto dois homens morrer. Um era natural do Bangladesh e terá morrido em março de 2019. "Foi apenas alguns dias depois de eu ter começado a trabalhar lá. Ele caiu de uma altura equivalente a um quinto andar. Aquilo deixou-me nervoso. Verificava sempre o meu cinto, a data de validade. Tinha sempre muito cuidado."Um trabalhador chinês terá morrido no mesmo estádio no ano passado. Outro migrante contou: "Ele caiu de uma altura de uns 25 metros. Ouvimos dizer que não se mexia quando foi levado para o hospital. Disseram que o cinto se desprendeu, o que levou à queda."Segundo a investigação, terão havido violações dos direitos humanos em todos os recintos. Um trabalhador queniano contou ter sido vítima de violência física, de forma rotineira, por parte dos seus superiores. "Batiam-nos em frente a outros trabalhadores para nos pressionar a trabalhar mais depressa ou a completar o que estávamos a fazer. Não podíamos fazer queixa porque eles eram os nossos superiores."Os migrantes foram também forçados a trabalhar durante o confinamento. "Tentei ficar em casa mas a empresa ordenou-me que fosse trabalhar. Toda a gente no Qatar estava em confinamento e eu estava cheio de medo, por causa do coronavírus. Fui mandado para vários lugares e acabei por apanhar covid. E não me trataram bem, fiquei doente. Tive febre e dores horríveis no corpo."