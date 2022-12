Nuno Mendes não joga mais neste Mundial. A lesão sofrida na coxa esquerda frente ao Uruguai (vitória por 2-0) e que levou o lateral a sair de campo aos 42 minutos vai afastá-lo do resto da competição no Qatar.



Ao que o CM apurou, a FPF preferiu não tomar posição oficial para já. Os exames complementares que foram feitos ao jogador mostraram que tem o mesmo problema de quando se lesionou frente ao Benfica, ao serviço do PSG.









