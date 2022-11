Nuno Mendes falha o resto do Mundial2022

Nuno Mendes vai falhar o resto do Mundial. O 'L'Équipe' avançou o cenário confirmado pelo Record. Tal como o nosso jornal adiantou, o defesa que se lesionou diante do Uruguai arriscava a participação no que resta da prova, pela Seleção Nacional, algo que já está confirmado.Fernando Santos lançou o lateral-esquerdo de início, diante do Uruguai, mas este acabou por sair à passagem do minuto 42, com queixas na coxa esquerda. Foi rendido por Raphaël Guerreiro para o que restou da partida.O jogador do PSG, de apenas 20 anos, saiu em lágrimas do encontro da 2ª jornada da fase de grupos, antecipando a infelicidade na primeira grande prova de seleções em que participa.