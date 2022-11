E do meio do deserto surgiu… Cristiano Ronaldo! Foi a grande surpresa do dia de trabalho da seleção nacional, que teve nesta segunda-feira como porta-voz o capitão. A sala de imprensa tinha menos de um quarto dos jornalistas que presenciaram o primeiro treino de Portugal, e assim resolveram-se dois problemas: não se pode dizer que Ronaldo não falou, e evitaram-se muitas questões de jornalistas estrangeiros ávidos de ouvir Cristiano a explicar muitos dos temas que levantou na entrevista concedida a Piers Morgan.









