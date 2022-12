Portugal 1 – 0 Suíça

A seleção nacional portuguesa disputa a última vaga para os quartos de final frente à Suíça, esta terça-feira, pelas 19h00, no Estádio Lusail no Qatar. O vencedor deste jogo irá enfrentar Marrocos que derrotou, durante a tarde, a seleção espanhola, no desempate por grandes penalidades.

O encontro será arbitrado pelo mexicano César Ramos. Árbitro que que não traz boas memórias a Portugal, no último campeonato do mundo, onde a seleção das 'quinas' foi eliminada por 2-1 pelo Uruguai.

Confira o onze inicial da seleção orientada por Fernando Santos:



ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; William, Otávio e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos.





Portugal e Suíça já se defrontaram por 25 vezes, com a seleção lusa a contar com nove vitórias, cinco empates e onze derrotas sobre os helvéticos. No entanto, recorde-se que estas duas seleções nunca antes se encontraram em contexto de campeonato do mundo.A seleção nacional procura chegar aos quartos de final do Mundial2022 pela primeira vez desde 2006.

De referir ainda que Rúben Dias, Bruno Fernandes e João Félix, deverão ter cuidados redobrados, pois no caso de serem ‘amarelados’ estarão de fora da próxima eliminatória por acumulação de cartões de amarelos.



Cristiano Ronaldo ficou esta terça-feira fora do onze da seleção portuguesa de futebol para o embate com a Suíça, algo inédito, num jogo a 'contar' de uma grande competição, desde 2004.

Ainda um miúdo, com 19 anos, o então jogador do Manchester United foi convocado para o Euro2004, que Portugal organizou, cerca de um ano após a sua estreia na seleção 'AA', em 20 de agosto de 2003, e começou como suplente.

Na estreia lusa, em 12 de junho, no Dragão, Cristiano Ronaldo entrou e marcou à Grécia, já nos descontos, num desaire por 2-1, e, ao segundo jogo, quatro dias depois, voltou a começar no banco, com a Rússia, entrando apenas aos 78 minutos.