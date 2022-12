Quando emitiu um comunicado a explicar que não atuaria na cerimónia de abertura do Mundial, dizendo que o torneio, pactuante com os abusos do regime do Qatar, era contrário aos seus valores, Dua Lipa foi muito elogiada por fãs e ONG. A cantora britânica, de origem albanesa, foi mais longe e garantiu mesmo que nunca equacionou a hipótese de cantar no megaevento em Doha.









