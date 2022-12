Paulo Bento conhece bem Cristiano Ronaldo, não só dos tempos em que foi selecionador nacional, mas também por terem jogado juntos no Sporting. Agora, estão de lados opostos no Mundial: “O melhor caminho é não nos preocuparmos com A, B ou C. Ele não vai ter cuidado especial.”



O selecionador da Coreia do Sul prefere destacar o coletivo em vez das individualidades do adversário desta sexta-feira: “Creio que não faltarei à verdade se disser que estamos perante, se não a melhor, uma das melhores gerações do futebol português.









